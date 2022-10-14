الأول منذ 20 عاما.. زيزو صاحب الهاتريك الثالث لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 22:28

كتب : إسلام أحمد

أحمد سيد زيزو - الزمالك

أصبح أحمد سيد زيزو ثالث لاعب في تاريخ الزمالك يسجل هاتريك في دوري أبطال إفريقيا والأول منذ 20 عاما.

وقاد زيزو الأبيض للفوز على فلامبو بطل بوروندي بنتيجة 5-1 في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل زيزو 3 أهداف (هاتريك) على ملعب برج العرب.

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ورفع زيزو رصيده من الأهداف الإفريقية بقميص الأبيض لـ 6 أهداف.

وتساوى زيزو بذلك مع كل من: حسن شحاتة ونصر إبراهيم وطارق السعيد.

كما أصبح ثالث من يسجل هاتريك في دوري الأبطال للزمالك بعد كل من:

جمال عبد الحميد في فوز الزمالك 5-2 على فيتالو بطل بوروندي في نسخة 1985.

وانتصر الزمالك في اللقاء بنتيجة 5-2 في ربع نهائي المسابقة يوم 27 سبتمبر 1985.

وفي ربع نهائي نسخة 2002 سجل عبد الحليم علي هاتريك ضد أسيك ميموزا الإيفواري.

وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 في الثاني من أغسطس 2002 بمرحلة ربع النهائي.

ولا يعد ذلك الهاتريك هو الأول لـ زيزو بقميص الزمالك.

فسجل أمام المقاصة ثلاثية في الجولة 30 من الدوري المصري الموسم المنقضي.

وساهم زيزو للمباراة الـ 17 على التوالي في التسجيل أو الصناعة بقميص الأبيض في جميع المسابقات.

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.

وأصبح الزمالك ثالث المتأهلين إلى دور المجموعات بعد بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

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