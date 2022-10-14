تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء حصة من قنوات بي إن

كشف تقرير من موقع "بلومبرج" الاقتصادي عن استعداد صندوق الاستثمار السعودي لشراء حصة في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وتسير العملية في خطواتها الأولى، ولا يوجد ضمانات لانتهاء هذه المحاولات باستثمار فعلي في القنوات الرياضية الشهيرة، بحسب ما ورد على لسان مصادر للموقع ذاته.

أحد الخيارات المطروحة أمام مجموعة "بي إن" الإعلامية هو طرح الأسهم للاكتتاب العام، ضمن عدة خيارات تدرسها المجموعة في الآونة الأخيرة.

وتعمل قنوات "بي إن" على مدى 5 قارات وتحمل حقوق بث مجموعة من أكبر الأحداث الرياضية، على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي قد برز مؤخرا في ملف الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.