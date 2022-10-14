تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء حصة من قنوات بي إن

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

كشف تقرير من موقع "بلومبرج" الاقتصادي عن استعداد صندوق الاستثمار السعودي لشراء حصة في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وتسير العملية في خطواتها الأولى، ولا يوجد ضمانات لانتهاء هذه المحاولات باستثمار فعلي في القنوات الرياضية الشهيرة، بحسب ما ورد على لسان مصادر للموقع ذاته.

أحد الخيارات المطروحة أمام مجموعة "بي إن" الإعلامية هو طرح الأسهم للاكتتاب العام، ضمن عدة خيارات تدرسها المجموعة في الآونة الأخيرة.

أخبار متعلقة:
بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية الخليفي: ليس عادلا ما فعله برشلونة بشأن الرافعات الاقتصادية متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال رغم العلاقة المتذبذبة.. ماركا: الخليفي يسعى لشراء إسبانيول

وتعمل قنوات "بي إن" على مدى 5 قارات وتحمل حقوق بث مجموعة من أكبر الأحداث الرياضية، على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي قد برز مؤخرا في ملف الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

بي إن صندوق الاستثمار السعودي
نرشح لكم
أثليتك: محادثات بين ولفرهامبتون ونونو سانتو لإعادته لتدريب الفريق الجزيرة يعلن تفاصيل إصابة أشرف بنشرقي طارق حامد يعتذر لجمهور اتحاد جدة بعد التعادل مع ضمك بهدف في الوقت القاتل.. أهلي جدة يهزم نجران في ثاني مباريات موسيماني الأكثر تمريرا.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد ضمك الأفضل دفاعيا.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع ضمك تشكيل اتحاد جدة – عودة طارق حامد وحجازي أساسي أمام ضمك
أخر الأخبار
لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة 15 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء حصة من قنوات بي إن 22 دقيقة | الوطن العربي
أمير مرتضى: لم يعد هناك ما يسمى بالصفقات الجديدة.. هذا فريق الزمالك 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق 46 دقيقة | كرة سلة
كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) برايتون.. ركلة جزاء ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – منتخب مصر يفوز على البحرين استعدادا لكأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي