أمير مرتضى: لم يعد هناك ما يسمى بالصفقات الجديدة.. هذا فريق الزمالك

رفض أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك وضع فوارق بين الصفقات الجديدة للنادي الأبيض وبين اللاعبين القدامى، وذلك عقب الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "مستوى اللاعبين الجدد يتطور وهذا شيء إيجابي. لم يعد هناك ما يسمى بصفقات جديدة ولاعبين قدامى فهذا هو فريق الزمالك ويجب أن نتكاتف معا".

وأضاف "لا نريد وضع ضغط على اللاعبين بتصنيفهم إلى قديم وجديد، ولا نريد خلق إحساس بأن هناك من هو مطالب بأكثر من غيره. سنستفيد من كل اللاعبين وسنحتاج إليهم جميعا".

وأوضح "في وقت تدعيمات كل الفرق لم يكن الزمالك يدعم صفوفه خلال فترة وقف القيد وهذا أدى لإصابات وحالات متكررة من الإرهاق".

وواصل أمير مرتضى "تمكن جوسفالدو فيريرا من إدارة الموقف وإخراج عدة لاعبين لم يكونوا ضمن الحسبان والفوز بالدوري والكأس. يجب أن نحافظ على الشباب الذين ظهروا بشكل جيد في الموسم الماضي، ولكن في الوقت ذاته كان يجب أن نتحلى بالواقعية ونعرف أن الفريق لديه احتياجات".

وتابع "سنلعب موسما طويلا، لدينا الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وكأس الرابطة والسوبر، وبدأنا من الدور التمهيدي في إفريقيا وهذا حمل إضافي بمباراتين زائدتين".

واختتم "الفوز يطمئن الفريق قبل بداية الدوري. ربما واجهنا فرق في مستوى أقل بالأدوار القارية الأولى ولكن لا يوجد ما يكفي من المواد المتاحة لدراستهم".

وشهدت المباراة هدفين من صفقتين جديدتين، هما المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وتساوى زيزو برصيد 6 أهداف إفريقية بقميص الأبيض مع كل من حسن شحاتة ونصر إبراهيم وطارق السعيد.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.

وأصبح الزمالك ثالث المتأهلين إلى دور المجموعات بعد بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)