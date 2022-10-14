دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو

اكتسح الزمالك ضيفه فلامبو البوروندي بنتيجة 5-1 في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

سجل الزمالك عن طريق: أحمد سيد "زيزو" (3) ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي، بينما سجل ليونارد جاكويا هدف الضيوف الوحيد.

وأصبح الزمالك ثالث المتأهلين إلى دور المجموعات بعد بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وتساوى زيزو برصيد 6 أهداف إفريقية بقميص الأبيض مع كل من حسن شحاتة ونصر إبراهيم وطارق السعيد.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.























































































































































التشكيل

أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا تغييرا وحيدا بمشاركة سيد عبد الله "نيمار" بدلا من عمر جابر الذي يجلس على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.

وصف المباراة

على عكس لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز بطل الدوري بهدف دون رد في نهاية الشوط الأول، بدأ الزمالك لقاء اليوم تهديفيا مبكرا.

وتحصل سيف الدين الجزيري على ركلة جزاء بعد مجهود فردي رائع، إثر عرقلة الحارس له داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

وانبرى لها زيزو وسددها بنجاح مسجلا الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الرابعة.

وحاول الضيوف تسجيل هدف فتحقق لهم ما أرادوا في الدقيقة 26، كرة طولية خلف خط دفاع الزمالك في عمق منطقة الجزاء ومن لمسة واحدة سجل ليوناردو جاكويا هدف التعادل في شباك عواد.

بعد 3 دقائق كاد خطأ من محمد عواد أن يكلف فريقه التأخر في النتيجة، كرة عرضية مرت من بين يديي الحارس لكنها وجدت محمد عبد الغني الذي شتت بنجاج من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 32، تقدم الزمالك عن طريق السنغالي إبراهيما نداي الذي حوّل عرضية زيزو من ركلة ركنية إلى هدفه الأول مع الزمالك.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء، مرتدة سريعة للزمالك، بدأت من نداي من الجهة اليسرى الذي سدد كرة تصدى لها الحارس وحاول الجزيري متابعتها بكعب قدمه وارتدت من الدفاع لتجد زيزو مسجلا بكل سهولة في الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، كاد الأبيض أن يضيف رابع أهدافه، بعد كرة سريعة بدأت من زيزو ومرورا بالجزيري الذي مهد الكرة إلى زكريا الوردي، لكن الأخير سدد كرة مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الزمالك 3-1.

الشوط الثاني

أجرى فيريرا تغييرا مع بداية الشوط الثاني عمر جابر بدلا من نيمار.

وكاد الوردي أن يسجل هدفه الأول بقميص الزمالك في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 65 شارك محمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا بدلا من أشرف روقا وسيف الجزيري.

وانحسر اللعب قليلا في منتصف الملعب بين الفريقين.

وشارك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 75 بدلا من المثلوثي.

ثم شارك الوافد الجديد مصطفى الزناري بدلا من محمد عبد الغني.

وأنهى الأبيض اللقاء بقوة مثلما بدأ.

زيزو سجل الهاتريك الخاص به، بعدما حول عرضية نداي بتسديدة على الطائر إلى كرة الهدف الرابع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، استغل يوسف أسامة نبيه خطأ فادحا من المدافع الذي شتت الكرة صوب مرماه، لترتد الكرة من العارضة وتجد لاعب الزمالك الشاب مسجلا آخر أهداف اللقاء وفوز كبير للأبيض قبل دخول مرحلة المجموعات.

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