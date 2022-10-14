قائمة الأهلي - استمرار سافيو وشادي حسين.. واستبعاد ياسر إبراهيم أمام الاتحاد المنستيري

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

برونو سافيو لاعب الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة استمرار غياب المدافع رامي ربيعة للإيقاف، والجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو للإصابة.

فيما خرج المدافع ياسر إبراهيم من القائمة، بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب.

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واستمر تواجد الثنائي الجديد برونو سافيو وشادي حسين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري ذهابا بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في الوقت القاتل.

برونو سافيو دوري أبطال إفريقيا ياسر إبراهيم الاتحاد المنستيري الأهلي
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