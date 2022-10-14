دوري أبطال إفريقيا.. بترو أتليتكو أول المتأهلين لدور المجموعات وصندوانز يرافقه بـ 15 هدفا

حجز بترو أتليتكو وصنداونز مقعدهما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بترو أتليتكو عقب الفوز على كيب تاون سيتي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي دور الـ 32.

وفاز بطل أنجولا على كيب تاون بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت ضمن إياب دور الـ 32، بعدما حسم نتيجة الذهاب 3-0.

فيما ضمن صنداونز التأهل إلى دور المجموعات عقب الفوز لا باسيه بنتيجة 15-1 في مجموع المباراتين.

وفاز صنداونز على لا باسيه بطل سيشل بنتيجة 8-1 في مباراة الإياب بعد انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 7-0.

صنداونز حقق ثاني أكبر فارق أهداف في مجموع المباراتين بالمسابقة بواقع 14 هدفا بعدما دون الفريق ذاته الرقم الأكبر في عام 2019.

وفاز صنداونز على كوت دي أور بطل سيشل في 2019 بمجموع 15 هدفا إذ فاز ذهابا 5-0 ثم إياب بنتيجة 11-1 على ملعبه.

وكان بترو أتليتكو قد ودع منافسات النسخة الماضية من الدور نصف النهائي بعد الحسارة من الوداد المغربي.

فيما ودع صنداونز النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا على يد بترو أتليتكو من الدور ربع النهائي.

وتوج الوداد بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد.