مانشستر سيتي يجدد عقد فودين

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

فيل فودين

أعلن مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد لاعبه الإنجليزي الدولي فيل فودين حتى صيف 2027.

وبذلك يتم تمديد العقد لمدة 3 سنوات إضافية، حيث كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024.

وقال فودين عبر تويتر بعد التجديد: "سعيد للغاية بتجديد عقدي مع مانشستر سيتي".

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وأضاف "لقد كان حلما لي أن ألعب لهذا النادي منذ طفولتي، وأنا ممتن لتحقق هذا الحلم".

واختتم "أتطلع لأعوام عديدة هنا. أشكر الجماهير على دعمها".

وظهر فودين -22 عاما- من أكاديمية مانشستر سيتي، وفاز مع النادي بـ 11 بطولة حتى الآن.

وتوج فودين بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس الرابطة 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، والدرع الخيرية مرتين.

أيضا مثل اللاعب منتخب إنجلترا في 18 مباراة دولية.

وسجل فودين مؤخرا أول هاتريك له مع الفريق، وذلك في الدربي أمام مانشستر يونايتد.

فيل فودين الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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