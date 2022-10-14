في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور أمام فلامبو بـ أبطال إفريقيا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 19:06

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور - الزمالك - الاتحاد

يغيب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك عن مواجهة فلامبو دو سنتر بطل بوروندي لأسباب فنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل بوروندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ويقام على ملعب برج العرب.

ولم يتواجد لاعب وسط الأبيض في قائمة الفريق لمباراة في لقاء الذهاب.

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وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني استبعد عاشور من اللقاء لعدم جاهزيته بشكل كافٍ للمباراة.

والسبب؟ عاد إمام عاشور للتدريبات خلال الأيام الماضية بعدما تعافى من إجهاد عضلي بالإضافة لكدمة بسيطة في الظهر تعرض لها في تدريبات الفريق.

وخاض لاعب الوسط الدولي مباراة الزمالك وإيلكت سبور التشادي في ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا بشكل كامل.

ثم شارك في مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام النيجر وليبيريا، وصنع هدفا في اللقاء الأول.

ويستعد الزمالك لبداية الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة سموحة، والتي لم يتحدد موعدها بعد.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا فلامبو إمام عاشور
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