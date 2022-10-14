مران الأهلي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري

خاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري غدا السبت على استاد الأهلي WE السلام، ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بتونس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الاتحاد المنستيري

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها فقرة ترفيهية بالكرة قبل التدريب على الجوانب الخططية، التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.‏

فيما أدى حراس مرمى الأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ويدخل الفريق معسكرا بأحد الفنادق اليوم الجمعة، عقب إعلان الجهاز الفني عن قائمة الفريق استعدادا ‏لمباراة الاتحاد المنستيري.