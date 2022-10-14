مدرب باريس سان جيرمان يكشف موقف ميسي من مواجهة مارسيليا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ضد بنفيكا

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن جاهزية نجمه ليونيل ميسي لخوض المباراة القادمة ضد مارسيليا.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي: "ليو ميسي تدرب صباح اليوم مع المجموعة".

وأضاف "سنرى كيف سيكون حاله في تدريبات الغد".

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وأوضح "في اللحظة الحالية، هو جاهز للمباراة ضد مارسيليا".

وتعرض ميسي للإصابة أمام بنفيكا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي سجل بها هدفا وانتهت بالتعادل.

وغاب الأرجنتيني عن مباراة ريمس ثم مباراة الجولة الرابعة للمجموعات أمام بنفيكا أيضا.

ويستعد ميسي لخوض "لو كلاسيك"، المباراة الأكبر في الدوري الفرنسي بين أكبر مدينتين في البلاد، باريس ومارسيليا.

ويتميز طرفا المباراة بأنهما الفريقان الأنجح في تاريخ البلاد والوحيدان الحاصلان على بطولات أوروبية.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وبينهما لوريان برصيد 25 نقطة.

باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي
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