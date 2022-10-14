انتهت أبطال إفريقيا - الزمالك (5) (1) فلامبو.. فوز كبير
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد فلامبو دو سنتر البوروندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وتفوق الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.
ويقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب.
ويتأهل الفائز باللقاء إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق 90+2: يوسف أسامة نبيه يسجل هدفا بعد كرة مرتدة من العارضة
ق 87: جوووول زيزو هاتريك، حول عرضية نداي في الشباك.
ق 65: خروج روقا والجزيري ومشاركة عبد الشافي وشيكابالا
ق 47: الوردي يسدد كرة تمر أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.
ق 46: مشاركة عمر جابر بدلا من نيمار
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: عرضية أرضية من زيزو إلى الجزيري الذي يتسلم الكرة ويمهدها للوردي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية.
ق 40: جوووول زيزو يسجل الثالث بعد مرتدة سريعة بدأ من نداي الذي سدد وتابعها الجزيري لترتد لزيزو الذي سجل بسهولة في الشباك.
ق 37: بطاقة صفراء لمحمد عبد الغني
ق 29: خطأ فادح من عواد بعدما سقطت الكرة من يده لكن عبد الغني يشتت من على خط المرمى.
ق 32: جوووول زيزو يصنع الثاني من ركلة ركنية يودعها أبراهيما نداي في الشباك برأسية.
ق 26: كرة طولية خلف دفاع الزمالك يسجلها ليوناردو جاكويا في شباك عواد.
ق 4: جوووول.. زيزو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء
ق 2: الجزيري يتوغل ويتحصل على ركلة جزاء بعد مجهود فردي رائع.
بداية اللقاء بعد قليل