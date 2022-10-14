انتهت أبطال إفريقيا - الزمالك (5) (1) فلامبو.. فوز كبير

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

احتفال إبراهيما نداي بأول أهدافه مع الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد فلامبو دو سنتر البوروندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

ويقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب.

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ويتأهل الفائز باللقاء إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق 90+2: يوسف أسامة نبيه يسجل هدفا بعد كرة مرتدة من العارضة

ق 87: جوووول زيزو هاتريك، حول عرضية نداي في الشباك.

ق 65: خروج روقا والجزيري ومشاركة عبد الشافي وشيكابالا

ق 47: الوردي يسدد كرة تمر أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.

ق 46: مشاركة عمر جابر بدلا من نيمار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: عرضية أرضية من زيزو إلى الجزيري الذي يتسلم الكرة ويمهدها للوردي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية.

ق 40: جوووول زيزو يسجل الثالث بعد مرتدة سريعة بدأ من نداي الذي سدد وتابعها الجزيري لترتد لزيزو الذي سجل بسهولة في الشباك.

ق 37: بطاقة صفراء لمحمد عبد الغني

ق 29: خطأ فادح من عواد بعدما سقطت الكرة من يده لكن عبد الغني يشتت من على خط المرمى.

ق 32: جوووول زيزو يصنع الثاني من ركلة ركنية يودعها أبراهيما نداي في الشباك برأسية.

ق 26: كرة طولية خلف دفاع الزمالك يسجلها ليوناردو جاكويا في شباك عواد.

ق 4: جوووول.. زيزو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق 2: الجزيري يتوغل ويتحصل على ركلة جزاء بعد مجهود فردي رائع.

بداية اللقاء بعد قليل

الزمالك دوري أبطال إفريقيا فلامبو دو سنتر
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