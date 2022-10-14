قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد ضمن 21 لاعبا لمواجهة هلال الساحل

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لخوض مباراة هلال الساحل السوداني في إياب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل هلال الساحل ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق بيراميدز الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

وتغلب بيراميدز على هلال الساحل ذهابا بهدفين دون رد.