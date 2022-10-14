تشكيل الزمالك - تغيير وحيد أمام فلامبو.. والجزيري يقود الهجوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 18:11

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لـ الزمالك قبل مباراة فلامبو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تشكيل الفريق لمباراة الإياب من دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فلامبو دو سنتر بطل بوروندي.

ويلتقي الزمالك مع بطل بوروندي على استاد برج العرب، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-0.

وأجرى البرتغالي تغييرا وحيدا بمشاركة سيد عبد الله "نيمار" بدلا من عمر جابر الذي يجلس على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.

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وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" -محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - أحمد فتوح

أمامهما: أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي - محمد طارق - يوسف إبراهيم "أوباما" - عمر جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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