الدرجة الثانية - ليلة تألق رضا الويشي وشرويدة في افتتاح مجموعة القاهرة

تألق الثنائي المخضرم رضا الويشي وأحمد شرويدة في افتتاح الجولة الأولى من مجموعة القاهرة.

وقاد الثنائي فريق السكة الحديد للفوز على المستقبل سبورت بنتيجة 2-1.

فيما سجل خالد عبد الرازق لـ المستقبل سبورت.

وسقط وادي دجلة في فخ الخسارة على أرضه أمام العبور بهدف دون رد سجله أحمد رفعت.

وانتصر زد على النصر بنتيجة 2-1، فتقدم زد عن طريق محمد سمير من ركلة جزاء وأضاف مصطفى سلطان –لاعب المصري السابق- هدف زد الثاني.

وسجل عمرو ناصر هدف تقليص الفارق للنصر.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الترسانة والإنتاج الحربي 1-1.

تقدم الشواكيش بهدف المحترف ميندوجا بعد متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس عقب تسديدته الأولى.

ثم سجل حسن ياسين هدف التعادل للإنتاج الحربي من علامة الجزاء.

وخسر إيسترن كومباني من منتخب السويس بنتيجة 2-1.

أصحاب الأرض فازوا بفضل هدفي عمرو مصطفى وباسم عادل، فيما سجل محمود عبد العاطي من ركلة جزاء هدف إيسترن.

وبنفس النتيجة انتصر بورتو السويس على الإعلاميين.

سجل ثنائية بورتو كل من: أحمد الونش وكاظيم باليمو، فيما سجل مجيد بوب هدف الإعلاميين.

وتفوق القناة على بتروجت بهدف دون رد بهدف من توقيع علاء البدري جاء من ركلة جزاء.

مجموعة الصعيد

استكملت مباريات الجولة الأولى من مجموعة الصعيد والتي بدأت أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

وانتصر لافيينا على المنيا بنتيجة 2-1، هشام نيمار ومحمود الحلواني سجلا هدفي لافيينا، وسجل محمد العطار للمنيا.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الفيوم وشبان قنا.

وشهدت مباراة مصر للمقاصة وديروط أمس الخميس، إقامتها دون حضور الأمن. (طالع التفاصيل)