الدرجة الثانية - 6 أهداف في دربي أسيوط في افتتاح مباريات مجموعة الصعيد

6 أهداف في دربي أسيوط، ومباراة تأخرت بدايتها نصف ساعة، وتعادلان سلبيان، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من مجموعة الصعيد.

وتستكمل باقي مباريات الجولة غدا الجمعة بمباراتي، المنيا مع لافيينا والفيوم مع شبان قنا.

وتأخرت مباراة مصر للمقاصة وديروط نصف ساعة عن باقي المباريات وقرر الحكم بدء المباراة الساعة 3 ونصف وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبنفس النتيجة انتهت مباراة الألومنيوم والجونة بعدما تصدي محمود الغرباوي حارس الجونة من فوزي شعبان.

وانتصر النصر للتعدين على مركز شباب طامية بهدف دون رد، سجله محمد عبد الصبور في الدقيقة 62 ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط.

وحقق ملوي الفوز خارج أرضه على تليفونات بني سويف، بنتيجة 1-0، بفضل هدف حسن هاشم.

وحقق كيما أسوان أيضا فوزا خارج أرضه على حساب المدينة المنورة بهدف سجله محمد سلامة.

وفي قمة الجولة الأولى، أقيمت مباراة أسمنت أسيوط وبترول أسيوط على ملعب الأخير نظرا لتواجد إصلاحات في ملعب الأول انتهت بفوز البترول 4-2.

وتقدم أسمنت أسيوط بهدف محمد عيد في الدقيقة الأولى.

وتعادل إيهاب فؤاد لبترول أسيوط من متابعة لركلة جزاء تصدى لها حارس الأسمنت، وأضاف مصطفى أحمد وعرفة شعبان الهدفين الثاني والثالث للبترول.

وقلص إبراهيم السامولي الفارق للأسمنت بالهدف الثاني، واختتم محمد سيسيه اللقاء بالهدف الرابع للبترول.