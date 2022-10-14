بيراميدز يرتدي الزي الأخضر أمام هلال الساحل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 17:39

كتب : هاني العوضي

بيراميدز

يرتدي بيراميدز الزي الأخضر خلال مواجهة هلال الساحل السوداني ضمن البطولة الكونفيدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد هلال الساحل، غدا السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على ارتداء بيراميدز الزي الأخضر الكامل ويرتدي حارس مرماه الزي الأسود.

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فيما يظهر الفريق السوداني باللون الأزرق الكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الرمادي الكامل.

وفاز بيراميدز خلال مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

يذكر أن استاد الدفاع الجوي يستضيف مباراتي بيراميدز ضد هلال الساحل في دور الـ 32 من المسابقة.

وجاء ذلك بعد الاتفاق بين إدارتي بيراميدز وهلال الساحل السوداني.

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بيراميدز هلال الساحل كأس الكونفدرالية
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