مؤتمر بوتر: لا أعتقد سنرى فوفانا قبل كأس العالم.. وهذا وضع كانتي

أوضح جراهام بوتر المدير الفني لـ تشليسي موقف ويسلي فوفانا لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

ويسلي فوفانا النادي : تشيلسي

ويعاني فوفانا من التواء في الركبة الأسبوع الماضي أمام ميلان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي عن فوفانا: "هناك تقدم يحرزه، لكن لا أعتقد أننا سنراه قبل كأس العالم".

وأضاف "نجولو كانتي؟ سيرى مختصا هذا الأسبوع، إنها انتكاسة وهذه ليست أخبارا جيدة".

صحيفة "سكاي سبورتس" الإنجليزية ذكرت في تقرير لها أن فوفانا يعاني من التواء في الركبة.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن الوافد الجديد على صفوف تشيلسي سيغيب لفترة تصل من 4 لـ6 أسابيع.

فيما كانتي صحيفة "ليكيب" أوضحت أمس أن كانتي أجرى عملية جراحية للتخلص من إصابته في عضلة الفخذ.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغيب كانتي عن المشاركة مع تشيلسي لـ4 أو 5 مباريات.

فوفانا انضم إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ21 عاما ست مباريات مع تشيلسي سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء أمام ميلان في المباراة التي أصيب فيها.

ولم يستدعى فوفانا إلى المنتخب الأول لـ فرنسا من قبل ولعب بقميص الفريق تحت 21 عاما في 7 مباريات.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة من كأس العالم رفقة كل من أستراليا وتونس والدنمارك.

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