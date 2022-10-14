ديلي ميل: شكوك حول لحاق رييس جيمس بـ كأس العالم

يخوض رييس جيمس سباقا مع الزمن من أجل اللحاق بـ كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

رييس جيمس النادي : تشيلسي تشيلسي

ويعاني جيمس من تمزق في أربطة الركبة بعد الإصابة في فوز تشيلسي على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب "ديلي ميل" فإن رييس جيمس خضع أمس إلى فحص وأظهر أنه أصيب بتمزق في الأربطة ومن المرجح أن يغيب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

ويبدو أن صاحب الـ22 عامًا لديه فرصة ضئيلة في أن يكون لائقًا لمباراة إنجلترا الافتتاحية ضد إيران في 21 نوفمبر، لكن قد يقرر ساوثجيت المخاطرة باختياره في قائمة فريقه التي تضم 26 لاعبا.

وشارك جيمس في ست مباريات من أصل ثماني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب جيمس تحت قيادة جراهام بوتر المدير الفني الجديد جميع مبارياته الأربع الأولى.

بينما بدأ الظهير الأيمن آخر مباراتين في إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

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