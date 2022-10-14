مؤتمر كلوب عن – دور جديد لـ صلاح والهاتريك.. وكيفية مراقبة هالاند وعدم المنافسة على الدوري

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم ليفربول حينما تحدث عن تسجيله لأسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا والذي جاء ضد رينجرز، كما كشف عن دور جديد للاعب المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: " الهدف الأول كان جميلا، الثاني كان مميزا للغاية، الثالث كان رائعا".

وواصل "هو يساعدنا بالطبع، الأهداف جاءت بطريقة مختلفة، الهدف الأول ورد الفعل منه كان رائعا".

وأردف "انا واثق من أنه تعلم من لقاء الذهاب ضد رينجرز، حارس مرمى رينجرز كان رد فعله جيدا أمام التسديدات وكان يعرف متى سوف ننهي الفرص، لكن صلاح فاجئه".

وعن تواجد صلاح في وسط الملعب بشكل أكبر قال كلوب: "يستطيع اللعب في ذلك المركز، وكذلك يستطيع اللعب على الجناح، في اللحظات التي سجل فيها الأهداف كان يتواجد في الوسط أكثر وهذا منطقي، المرونة أثناء الهجوم هو شيء نحتاجه".

وانتقل كلوب بعد ذلك للحديث عن كيفية مراقبة إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وقال: "مثلما نواجه أفضل المهاجمين في العالم يجب أن نحرص على عدم حصوله على الكرة".

واستدرك المدرب الألماني "لكن المشكلة تكمن أننا لو راقبناه بعدد كبير منى اللاعبين فنحن بذلك نفتح مساحات أمام لاعبين آخرين من طراز عالمي".

وواصل "هو لديه مزيج من القوة البدنية والفنية، يعرف أين مواقف التسلل ويقرأ اللعبة جيدا، لديه العديد من الأشياء التي ينبغي أن تتوافر في المهاجم، وسيتي يملك العديد من اللاعبين الرائعين حوله يساعدونه في تسجيل الأهداف، إنه مزيج مثالي".

وتابع "طريقة إنهاء هالاند للفرص استثنائية فهو يتحرك بذكاء، يمكن أن تستخدم السرعة في الركض بشكل ذكي، هو لديه مزيج من كل شيء يجعله خاص".

وعن مواجهة مانشستر سيتي بشكل عام الأحد المقبل في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي وكونها كانت مباراة في السنوات الأخيرة تساهم في تحديد بطل الدوري قال: " يمكن أن يكون كذلك العام الجاري، لكن ليس معنا".

وأضاف "أستمتع بالتحضير لتلك المباراة فهي أكبر اختبار تواجهه في كرة القدم، ففي الكرة يتعلق الأمر بإغلاق المساحات، وضد سيتي هناك تحدي دائم، الآن سنخوض المباراة في ملعبنا أنفيلد وهم حاليا أفضل فريق في العالم".

وشدد "لكننا سنحاول ونعرف أنه لا يوجد أي ضمان حول أي شيء، سنحظى بمساعدة من جماهير أنفيلد".

وتابع "هناك لحظات في المباراة سيتعين علينا أن نعاني ولحظات أخرى سنكون مسيطرين فيها، إيجاد التوازن الصحيح هو التحدي".

واستدرك "أحيانا ننسى أنه يمكن خلق المشاكل لسيتي، يجب أن نتذكر ذلك".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول عاشرا بـ10 نقاط.