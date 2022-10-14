بارقة أمل.. منتخب مصر للسيدات يتقدم في تصنيف فيفا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات

تقدم منتخب مصر للسيدات في تصنيف "فيفا" 3 مراتب بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وأصبح المنتخب المصري في المرتبة الـ90 في التصنيف العالمي بعد خوض وديتين أمام الأردن.

وفاز سيدات الفراعنة في مواجهة بهدف مقابل لاشيء وخسر الآخر بالنتيجة ذاتها.

فيما احتفظ بالمرتبة ذاتها على مستوى إفريقيا، في المركز الثالث عشر.

وديتين الأردن

فاز المنتخب المصري الخميس 6 أكتوبر في أول ودية أمام الأدرن بهدف مهيرة علي من انفراد في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من سالي منصور.

فيما خسر المباراة الثانية بعدما تلقى هدفا وحيدا في الدقيقة 87 عن طريق إيمان حسن بالخطأ في مرماه، إثر كرة عرضية سددتها مي سويلم واصطدمت بلاعبة منتخب مصر لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

ويضم منتخب مصر للسيدات تحت قيادة محمد كمال المدير الفني 6 محترفات سارة عصام لاعبة ألباستي الإسباني وسامية آدم لاعبة نابولي الإيطالي وسارة إسماعيل لاعبة ريال سرقسطة الإسباني وسالي منصور لاعبة بيروس سيكيورتي ليونيس الروماني وشروق سيد لاعبة أولمبيا كلوج الروماني ومها الدمرداش حارس مرمى پيروش سيكيورتي الروماني.

منتخب مصر للسيدات
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