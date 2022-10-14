أثليتك: محادثات بين ولفرهامبتون ونونو سانتو لإعادته لتدريب الفريق

بدأت محادثات بين ولفرهامبتون ونونو سانتو المدير الفني السابق للفريق والحالي لاتحاد جدة لإعادته مجددا لتولي قيادة الذئاب.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت المحادثات مع ممثلي المدرب البرتغالي من أجل استكشاف رأيه في عودته.

وأوضح التقري أن سانتو أبلغ إدارة ولفرهامبتون انه يحبذ العودة لهم وأن النادي مازال له مكانة خاصة في قلبه بعدما ساهم في صعودهم من الدرجة الأولى إلى البريميرليج مع قيادته لهم للمشاركة في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

هذا بالإضافة لكونه مازال على اتصال منتظم ببعض لاعبي الفريق.

وأشار التقرير إلى أنه على ارغم من إقالة سانتو في موسم 2020-2021 إلا أن علاقته بمالك النادي جيف شي ظلت ودية.

وكان نونو سانتو وقع على عقد يربطه باتحاد جدة بداية الموسم الجاري ولمدة عامين.

وهنا تكمن صعوبة استعادة سانتو لكن يُعتقد أنه حال التوصل لاتفاق مع المدرب فإن النادي الإنجليزي سيحاول التفاوض مع نظيره السعودي لترك المدرب البرتغالي يعود إليهم.

يأتي ذلك بعدما رفض جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية السابق عرض ولفرهامبتون لأسباب عائلية.

وكان ولفرهامبتون أقال مدربه برونو لاج قبل عدة أيام لسوء النتائج.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط بعد خوضه لتسع مباريات.