مواعيد مباريات الجمعة 14 أكتوبر 2022.. الزمالك وسلة الأهلي ومباراة في الدوري الإنجليزي

يستضيف الزمالك نظيره فلامبو دو سنتر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك بهدف مقابل لاشيء في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب.

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دوري أبطال إفريقيا

تلعب اليوم بعض مباريات إياب دور الـ32 من المسابقة، وتأتي أهم اللقاءات كالآتي:

يواجه الزمالك فلامبو دو سنتر في السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

فيما يحل لا باسيه ضيفا على ماميلودي صنداونز في الساعة 8 مساء.

ويستضيف كيب تاون سيتي نظيره كيب بترو أتليتكو في الخامسة مساء.

كرة سلة

يواجه فريق الأهلي لكرة السلة نظيره كاظمة في نصف نهائي البطولة العربية في الرابعة عصرا.

الدوري الإنجليزي

يواجه برينتفورد نظيره برايتون في الساعة 9 مساء الجولة الـ11 من المسابقة على ملعب بيرنتفورد كومينتي عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس الكونفدرالية

يحل الجيش الملكي المغربي ضيفا على أشانتي جولدن بوي في الساعة السادسة مساء في إياب دور الـ32 من المسابقة.

الدوري الفرنسي

يواجه ستراسبورج نظيره ليل في التاسعة مساء في الجولة الـ11 عبر بي إن سبورتس 2.

الدرجة الثانية

يحل إيسترن كومباني ضيفا على منتخب السويس فيما يستضيف القناة بتروجت في الجولة الأولى.

وتقام جميع مباريات الدرجة الثانية في الثالثة عصرا.