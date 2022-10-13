ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها

طلب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلغاء جائزة الكرة الذهبية إذا لم يفز بها كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

ويقام حفل جوائز بالون دور، يوم الإثنين المقبل.

وقال ليفاندوفسكي لقناة "موفي ستار الإسبانية": "الأقرب للفوز بالكرة الذهبية هو كريم بنزيمة، إذا لم يفز بها لنلغيها".

وخسر البولندي إمكانية الفوز بالكرة الذهبية العام الماضي لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف عن التعادل مع إنتر: "بعد مباراة صعبة علينا أن نواجه الحقيقة بأفضل طريقة، ونُظهر أنه بإمكاننا أن نلعب كرة جيدة ونفوز".

وأكمل "هذه لحظة صعبة لكننا نعلم أن لدينا الفرصة في الكلاسيكو، علينا الذهاب والفوز بالمباراة".

وتعادل برشلونة مع إنتر الإيطالي بنتيجة 3-3 وتقلصت حظوظه في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. (طالع سيناريوهات التأهل)

وتحدث عن مواجهة ريال مدريد قائلا: "بعد إحباط دوري أبطال أوروبا، لدينا الفرصة لتغيير العقلية وهذا من أجل جماهيرنا، إنه تحد كبير".

وأردف "كل شيء يمكن أن يحدث لكنها واحدة من مباريات العام".

واختار أفضل مباراة له ضد الميريجني قائلا: "عندما سجلت 4 أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إنها أفضل المباريات في حياتي، إذا لم تكن الأفضل في تاريخ دوري الأبطال".

ويلتقي قطبا الكرة الإسبانية في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.