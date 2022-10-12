سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أجّل برشلونة حسم المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، وخطف التعادل بنتيجة 3-3 أمام ضيفه إنتر ميلان في الوقت القاتل.

فما هي سيناريوهات صعود برشلونة وإنتر ميلان إلى الدور الثاني؟

موقف المجموعة

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بايرن ميونيخ ضمن الصعود إلى الدور الثاني، فيما فقد فيكتوريا بلزن حظوظه في الصعود إلى دور الـ 16.

ترتيب المجموعة الثالثة:

  1. بايرن ميونيخ (12 نقطة)
  2. إنتر ميلان (7 نقاط)
  3. برشلونة (4 نقاط)
  4. فيكتوريا بلزن (0)

المباريات المتبقية

12 أكتوبر:

إنتر ميلان x فيكتوريا بلزن

برشلونة x بايرن ميونيخ

1 نوفمبر:

بايرن ميونيخ x إنتر ميلان

فيكتوريا بلزن x برشلونة

قواعد الترتيب

في حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى حالات فض التعادل التالية:

  1. النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية بالنقاط.
  2. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية بالنقاط.
  3. الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية بالنقاط.
  4. حال تعادل أكثر من فريق في عدد النقاط، وبعد تفعيل كل البنود السابقة دون فض التعادل بين فريقين بعينيهما، فيتم تفعيلها على هذين الفريقين فقط.
  5. فارق الأهداف في كل مباريات دور المجموعات.
  6. الأهداف المسجلة في كل مباريات دور المجموعات.
  7. الأهداف المسجلة خارج الأرض في كل مباريات دور المجموعات.
  8. الانتصارات في كل مباريات دور المجموعات.
  9. الانتصارات خارج الأرض في كل مباريات دور المجموعات.
  10. اللعب النظيف.
  11. تصنيف الفرق في الاتحاد الأوروبي.

**ملاحظة مهمة هي أن الأهداف المسجلة خارج الأرض بالمواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط لا يتم التعويل عليها منذ بداية الموسم الماضي، مما يعني أن فوز برشلونة بنتيجة 4-3 مثلًا مع خسارته في الذهاب 1-0، لم يكن ليعطي أسبقية لـ إنتر في المواجهات المباشرة.

لكن مع الوضع الحالي، يتفوق إنتر على برشلونة في المواجهات المباشرة.

تأهل إنتر ميلان

لكي يتأهل إنتر ميلان، يحتاج الفوز على فيكتوريا بلزن في الجولة المقبلة دون النظر لأي نتائج أخرى.

وقتها سيصل إنتر إلى 10 نقاط، وهو أقصى رصيد يمكن أن يصل له برشلونة.

أيضًا يكفي إنتر الفوز على بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة حال خسارته أو تعادله أمام فيكتوريا بلزن، دون النظر لنتائج برشلونة.

إنتر يمكن أن يتأهل أيضًا بهزيمتين بشرط أن يخسر برشلونة واحدة من مباراتيه المتبقيتين.

تأهل برشلونة

لكي يتأهل برشلونة يحتاج إلى حصد الـ 6 نقاط المتبقية، مع تعثر إنتر ميلان في المباراتين (هزيمتين\ هزيمة وتعادل\ تعادلين)

أيضًا يمكن لـ برشلونة التأهل إلى الدور المقبل لو حصد 4 نقاط من أصل 6 متبقية، لكن يجب أن يخسر إنتر ميلان مباراتيه المقبلتين.

في صياغة أخرى: برشلونة يحتاج إلى معجزة.

برشلونة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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