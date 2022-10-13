الزمالك يرتدي الزي الأبيض في مواجهة فلامبو

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 20:52

كتب : إبراهيم رمضان

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

عقد مساء اليوم -الخميس- الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد برج العرب.

وتقام المباراة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض".

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بينما سيرتدي فلامبو زيه المكون من القميص الرصاصي والشورت الأسود.

كما تم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجعا للمباراة، بينما حصل نادي فلامبو على 150 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسوؤل المهمات، بجانب طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة المباراة، ومندوبي النادي البوروندي.

وفاز الزمالك على فلامبو ذهابا بهدف دون رد، سجله المدافع حسام عبد المجيد.

وتأهل الزمالك إلى هذا الدور بالفوز على إليكت التشادي 4-0 بمجموع المباراتين في الدور التمهيدي.

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