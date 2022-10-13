في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي

رفض الأهلي عرضا لرحيل محمد محمود في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، وفي اليوم التالي تدرب اللاعب منفردا بعيدا عن المران الجماعي.

وكشف نادر شوقي وكيل اللاعب أمس الأربعاء، ما عطل انتقال محمد محمود في اليوم الأخير. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يوضح تفاصيل ما دار في الأيام الأخيرة بشأن محمد محمود.

قرر مارسيل كولر أن تقتصر التدريبات على 25 لاعبا فقط خاصة إنه لا يفضل عددا كبيرا من اللاعبين في مرانه، وحدد الثنائي محمد محمود وزياد طارق للخروج على سبيل الإعارة.

وأُبلغ الثنائي بقرار المدير الفني السويسري، ووافق بالفعل على الخروج على سبيل الإعارة.

حصل محمد محمود على عرض من فيوتشر ووصل رفقة وكيله نادر شوقي للمرحلة النهائية من المفاوضات مع تكفل فيوتشر براتب اللاعب، لكن إصرار الأهلي بالحصول على مقابل مادي من الإعارة عطل الصفقة، ليبقى ضمن الفريق.

وعند حضور اللاعب للمران الجماعي بعد نهاية الانتقالات، تفاجأ بقرار كولر بمشاركة اللاعب في تدريبات الشباب.

تدخل نادر شوقي وكيل اللاعب واجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، مطالبا الأخير بإيجاد حل، موضحا إنه لا يمانع لعب محمد محمود مع فريق الشباب للحفاظ على لياقته ومستواه لكن مع التدريب رفقة الفريق الأول.

كما طلب أيضا شوقي من عبد الحفيظ، توضيح الأمور للمدير الفني، بأن الإدارة هي من تسببت في توقف انتقاله وليس اللاعب.

واجتمع محمد محمود مع كولر اليوم الخميس، لشرح تفاصيل ما حدث في الأيام الماضية، ومن المقرر أن يصدر كولر قراره في الساعات القليلة المقبلة بشأن اللاعب.

وغاب محمد محمود عن قائمة الأهلي في لقاء الاتحاد المنستيري، وتم قيد اللاعبين في قائمتي الأحمر المحلية والإفريقية.

محمد محمود الذي جدد تعاقده الموسم الماضي مع الأهلي، خاض اللاعب البالغ 24 عاما 16 مباراة مع الأهلي سجل خلالها هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

وعلم FilGoal.com أن زياد طارق جناح الأهلي من الرحيل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا معارا وهو ما لم يحدث.

وشارك الجناح صاحب الـ22 عاما في 17 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي في جميع المسابقات.

سجل خلالها زياد طارق هدفين وصنع هدفا ثالثا.