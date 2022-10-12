نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين أن انتقال أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا تم بدون عمله.

كما أوضح أن الأهلي رفض عرضا في اليوم الأخير من الانتقالات لإعارة محمد محمود.

وتحدث نادر شوقي عبر إذاعة ميجا أف أم قائلا: "لم أعلم بانضمام أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا بعدما اتفق الناديان بشكل مسبق".

وأضاف "لم أوافق على اتخاذ أحمد ياسر لتلك الخطوة، وأردت أن يتابع المدير الفني الجديد اللاعب قبل هذا القرار، والطرفان استعجلا في اتخاذ القرار وخسرا".

وأكمل "انتقال أحمد ياسر إلى سيراميكا بيع نهائي".

وانتقل للحديث عن محمد محمود قائلا: "لا يوجد عرض من سيراميكا كليوباترا للاعب".

وأوضح "محمد محمود جلس مع مارسيل كولر وتدرب معهم، وقرروا يوم الإثنين الماضي قبل نهاية الانتقالات بـ 5-6 أيام رحيله على سبيل الإعارة، ولم نجد عروضا مُرضية".

وأردف "قبل السفر إلى تونس عملنا على خروج اللاعب على سبيل الإعارة، وفي اليوم الأخير من الانتقالات حصلنا على عرض من فيوتشر والأهلي رفضه".

وأتم "اليوم الأربعاء تدرب اللاعب بشكل منفرد، ولم يُوضع على قائمة الانتظار، والآن نريد معرفة ماذا سيحدث، ومن المفترض أن يعود للمران الجماعي".

وغاب محمد محمود عن قائمة الأهلي في لقاء الاتحاد المنستيري، وتم قيد اللاعبين في قائمتي الأحمر المحلية والإفريقية.