نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - مران سيراميكا - الصور من حساب سيراميكا

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين أن انتقال أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا تم بدون عمله.

محمد محمود

النادي : الأهلي

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

كما أوضح أن الأهلي رفض عرضا في اليوم الأخير من الانتقالات لإعارة محمد محمود.

وتحدث نادر شوقي عبر إذاعة ميجا أف أم قائلا: "لم أعلم بانضمام أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا بعدما اتفق الناديان بشكل مسبق".

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتأهيل عمار حمدي يتواصل كرة يد - قبل أيام من كأس العالم للأندية.. الأهلي يعلن رحيل دانيال جوردو كأس السوبر المصري.. نفاد 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك 5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

وأضاف "لم أوافق على اتخاذ أحمد ياسر لتلك الخطوة، وأردت أن يتابع المدير الفني الجديد اللاعب قبل هذا القرار، والطرفان استعجلا في اتخاذ القرار وخسرا".

وأكمل "انتقال أحمد ياسر إلى سيراميكا بيع نهائي".

وانتقل للحديث عن محمد محمود قائلا: "لا يوجد عرض من سيراميكا كليوباترا للاعب".

وأوضح "محمد محمود جلس مع مارسيل كولر وتدرب معهم، وقرروا يوم الإثنين الماضي قبل نهاية الانتقالات بـ 5-6 أيام رحيله على سبيل الإعارة، ولم نجد عروضا مُرضية".

وأردف "قبل السفر إلى تونس عملنا على خروج اللاعب على سبيل الإعارة، وفي اليوم الأخير من الانتقالات حصلنا على عرض من فيوتشر والأهلي رفضه".

وأتم "اليوم الأربعاء تدرب اللاعب بشكل منفرد، ولم يُوضع على قائمة الانتظار، والآن نريد معرفة ماذا سيحدث، ومن المفترض أن يعود للمران الجماعي".

وغاب محمد محمود عن قائمة الأهلي في لقاء الاتحاد المنستيري، وتم قيد اللاعبين في قائمتي الأحمر المحلية والإفريقية.

الأهلي نادر شوقي أحمد ياسر ريان محمد محمود
نرشح لكم
تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.. الجهاز الفني لـ الأهلي يستقبل ميكالي اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-23 بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة 11 لاعبا.. صفقات الاتحاد في سوق انتقالات 22-23 نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك 10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - انتصار المنصورة والأولمبي في الجولة الافتتاحية.. وتعادل بلدية المحلة مع طنطا 3 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
8 لاعبين.. صفقات البنك الأهلي في سوق انتقالات 22-23 43 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي 59 دقيقة | كرة سلة
دي بروين: أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي