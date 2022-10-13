الدوري المصري - نونو ألميدا والمفتاح الخاص مع فاركو

"سنصنع السحر مع نادي فاركو مثلما فعلت في 2015 مع الزمالك خلال تجربتي" هكذا صرح البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو عقب الفوز على فيوتشر بالموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

المدرب البرتغالي خلق حالة من الجدل منذ توليه مهمة المدير الفني لنادي فاركو بسبب طريقته الدفاعية وتنظيمه المحكم داخل أرض الملعب.

بين مؤيد ومعارض لطريقته نجح ألميدا في تحقيق هدف إدارة ناديه وهو البقاء ضمن أندية الدوري في موسم الفريق الأول بالمسابقة.

الدفاع المنظم واستغلال المرتدات قد يساعد فاركو في جمع النقاط والاستمرار ضمن أندية ولكن كيف سيساعد ألميدا في صُنع السحر وتكرار تجربة الزمالك مثلما وعد.

سؤال سيكون تلميذ جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، مطالب بالإجابة عليه خاصة في ظل حرمان نادي فاركو من القيد حتى الصيف المقبل بسبب قضية اللاعب السوداني سيف تيري. (طالع التفاصيل).

المساعد السابق لـ جوسفالدو فيريرا ، الذي عمل معه في باناثينايكوس (اليونان) وسبورتينج وبراجا (البرتغال) والزمالك (مصر) والسد (قطر)، سيكون أمام تحدٍ كبير مع فاركو بالموسم المقبل.

المصائب لا تأتي فرادى

نونو ألميدا سيدخل الموسم الجديد من الدوري المصري بدون أي تدعيمات وهذا امر ليس بالسهل في ظل الاستعدادات القوية للفرق المنافسة ولكن المدرب البرتغالي قد يجد الحلول الفنية لذلك خاصة أن الفريق قام بسوق انتقالات قوي خلال الموسم الماضي ولديه قوام جيد على رأسه الثنائي الدولي محمود حمادة وأحمد شريف.

الأزمة الكبرى التي ستواجه ألميدا تتمثل في فقدان نقطة هى الأقوى في منظومة فاركو الدفاعية المحكمة بعد رحيل محمد صبحي.

الحارس الدولي الشاب العائد لصفوف الزمالك كان يمثل عنصرا أساسيا في خطة ألميدا ورحيله سيمثل أزمة فنية كبرى خاصة مع عدم تعويضه بصفقة مقاربة في الإمكانيات.

محمد صبحي شارك مع فاركو خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة واستقبلت شباكه 19 هدفا فقط وحافظ على نظافة شباكة خلال 16 مباراة وهنا تتحدث أرقام الحارس عن نفسها.

وقال ألميدا في تصريحات سابقة عن صبحي: "صبحي لاعب محترف، وأنا سعيد بتواجده معنا وسواء انتقل للأهلي أو عاد للزمالك فهو لاعب محترف وسوف يكون له شأن في المستقبل".

فاركو يملك محمد سعيد "شيكا" والمخضرم محمود السيد في حراسة المرمى ولكن تكرار ما فعله صبحي بالموسم المنصرم لن يكون سهلا على الثنائي.

المفتاح الخاص

ألميدا لا يرى أن فريقه يلعب بشكل دفاعي ولكنه يملك مفتاحا خاصا يستطيع من خلاله تحقيق أهدافه خلال المباريات.

وقال ألميدا في تصريحات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالموسم المنصرم: "لا نلعب بشكل دفاعي، نحن نركز على التحولات الهجومية والدفاعية المنظمة وسعيد بأداء اللاعبين".

وعقب التعادل مع الزمالك سلبيا بالدور الأول من الموسم الماضي قال: "المباراة كانت صعبة ضد الزمالك واللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني. غلق المساحات مفتاح اللعب الخاص بنا".

فيما قال رامي صبري قائد الفريق عقب المباراة ذاتها: "لا يوجد شيء فعله فيريرا لم يخبرنا به المدرب نونو ألميدا سواء في التدريب أو المحاضرة قبل المباراة. كل الأفكار الخططية وطريقة لعب الكرات الثابتة ولم ينقصنا إلا الفوز".

وعقب مباراة سموحة قال ألميدا: "كالعادة نجحنا في تضييق المساحات على سموحة".

وأضاف "سعيد بالفريق لأننا منظومة متكاملة، ونحاول أن نلعب بطريقة لعب جديدة ومختلفة ولكن نحتاج وقت وفي المستقبل سوف نكون الأفضل".

وبعد لقاء المقاولون العرب أوضح "حاولنا فرض سيطرتنا على المباراة لأن طبيعة مباريات الدوري لابد الفوز بها".

وتابع "مهمتنا كانت هي القدرة على خلق المساحات في المباراة، وبدأنا بشكل قوي وحققنا توازن في الشوط الأول بين الدفاع والهجوم".

وعقب التعادل مع بيراميدز قال: "الفكرة هي نفسها لعبنا بنفس الأسلوب ضد فيوتشر وسموحة استحوذنا على الكرة أسرع واليوم بيراميدز فرض علينا أن نركض أكثر بدون كرة وكان علينا أن نكون منظمين عند الاستحواذ وبدونها حاول بيراميدز أن نرتكب أخطاء من الضغط القوي وأغلقوا جيدا المساحات بالتالي لم نحصل على الكرة أو الفرص التي أردناها".

رصد تلك التصريحات هدفه إبراز الفكرة التي يراهن نونو ألميدا عليها أو كما يطلق عليها المفتاح الخاص وهو غلق المساحات قدر المستطاع.

نونو ألميدا خاض مع فاركو 21 مباراة فاز في 4 وتعادل 13 وخسر 4 وانحصرت نتائجة بين الخسارة بهدف أو التعادل (0-0) أو (1-1) أو الفوز بهدف واحد ما عدا مباراة واحدة أمام المقاولون العرب خسرها بهدفين دون رد.

آراء فنية

محمد عمر المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري والمحلل الفني قال عبر أون تايم سبورتس عن التجربة: "تجربة طبيعية على فريق صاعد، فاركو يلعب لعب جماعي لا يوجد لاعبين مميزين وليس له نفس الأسماء مثل فيوتشر الذي يعتمد على الفرديات".

وأضاف "الفريق يتميز في الضربات الثابتة، ثلاثي الدفاع سجلوا في الدوري ويمتلكون الخبرات والنتائج طبيعية جدا".

فيما قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر والمحلل الفني : "نونو عمل بفلسفة مختلفة عن المدربين، والأهم بالنسبة له ألا يخسر، الفريق كان يخسر مباراتين أو ثلاث ثم يفوز، التعادل يجعلك لا تتقدم ببطئ لكن لا في الوقت ذاته أنت لا تتراجع للخلف".

وتابع "ألميدا يدخل المباراة يلعب على النقطة المضمونة، كمدير فني يقدم نفسه للدوري ولا يريد أي هزيمة توضع في سيرته الذاتية".

فاركو اختتم منافسات الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة جمعهم خلال 34 مباراة.

ويفتتح فاركو مشواره بمسابقة الدوري بمواجهة البنك الأهلي ضمن الجولة الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023.

موسم جديد ومفتاح فاركو موجود ونونو ألميدا بكل تأكيد سيحاول تكرار ما فعله الموسم الماضي في الموسم الجديد رغم أزمة القيد، فهل سينجح؟