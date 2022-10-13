خبر في الجول - حارس شباب الزمالك ينتقل إلى الترسانة

وافق الزمالك على إعارة حارسه، عمر أسامة عبد الكريم إلى الترسانة، حسبما علم FilGoal.com.

حارس مرمى فريق 2001 من مواليد 2002، انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويتواجد الترسانة في مجموعة القاهرة.

ويبدأ الشواكيش مشوارهم في مجموعة القاهرة بلقاء الإنتاج الحربي غدا الجمعة.

يأتي ذلك بعد انتقال أحمد زكي إلى نادي زد في دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

زكي مواليد 1999 يلعب كظهير أيسر وهو خريج قطاع ناشئي الزمالك.