أحمد زكي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى زد
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 12:09
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن أحمد زكي لاعب الزمالك، عن انتقاله إلى نادي زد في دوري الدرجة الثانية.
وصرّح زكي عبر FilGoal.com: "انتقلت إلى زد بالفعل وأسعى للصعود معهم إلى الدوري الممتاز".
وتابع: "الفريق ضم لاعبين كثر سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز، وأسعى أن أكون جزءًا من هذا المشروع لتحقيق هدف الصعود".
وأشار: "يتبقى في عقدي مع الزمالك 3 سنوات، وأسعى للعودة بعد نهاية إعارتي والمشاركة بشكل أساسي".
زكي مواليد 1999 يلعب كظهير أيسر وهو خريج قطاع ناشئي الزمالك.
وينافس زد في مجموعة القاهرة، ويقوده مجدي عبد العاطي تدريبيًا.
ويلعب زكي في صفوف زد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
نرشح لكم
المصري يعين أمير عبد الحليم مديرا للتسويق بالنادي أحمد أيوب يكشف سبب رحيل عماد السيد إلى طلائع الجيش.. وأصعب ما يواجه حرس الحدود إمام محمدين يتحدث عن اللعب بـ لاعبين مسننين والوصول إلى الدوري.. وكيف خطف كهربا لوائح الدوري المصري (3) - التدخين و"سيميوني" ورش الأرضية.. وماذا لو اقتحم الجمهور الملعب الخامس من سيراميكا كليوباترا.. الإسماعيلي يتعاقد مع محمد كوكو "لا مجال للتفريط".. الإسماعيلي يتفق علي تمديد عقد عبد الرحمن مجدي مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول ملعب المصري البديل في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا