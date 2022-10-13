أحمد زكي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى زد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 12:09

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد زكي - نادي زد

أعلن أحمد زكي لاعب الزمالك، عن انتقاله إلى نادي زد في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح زكي عبر FilGoal.com: "انتقلت إلى زد بالفعل وأسعى للصعود معهم إلى الدوري الممتاز".

وتابع: "الفريق ضم لاعبين كثر سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز، وأسعى أن أكون جزءًا من هذا المشروع لتحقيق هدف الصعود".

وأشار: "يتبقى في عقدي مع الزمالك 3 سنوات، وأسعى للعودة بعد نهاية إعارتي والمشاركة بشكل أساسي".

زكي مواليد 1999 يلعب كظهير أيسر وهو خريج قطاع ناشئي الزمالك.

وينافس زد في مجموعة القاهرة، ويقوده مجدي عبد العاطي تدريبيًا.

ويلعب زكي في صفوف زد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أحمد زكي الزمالك زد
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