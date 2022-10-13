قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام فلامبو.. واستمرار غياب الونش

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك إلى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإياب أمام فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله حسام عبد المجيد، وأقيمت المباراة على ملعب برج العرب بعد موافقة فلامبو على لعب المباراتين في مصر.

ويستمر غياب محمود حمدي "الونش" عن قائمة الفريق أمام فلامبو بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة استمرار تواجد الصفقات الجديدة عمر جابر ومصطفى الزناري وزكريا الوردي وإبراهيما نداي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود شيكابالا - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف نبيه - حسام أشرف