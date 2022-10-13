الغندور وشاهندة المغربي يمثلان التحكيم المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

أعلن اتحاد الكرة المصري تواجد الثنائي أحمد الغندور وشاهندة المغربي في قائمة حكام دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتستضيف المغرب منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل.

ويمثل نادي وادي دجلة في البطولة التي تقام في نسختها الثانية.

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وأوضح الاتحاد المصري أن نظيره الإفريقي (كاف) قد كشف النقاب عن قائمة حكام دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتشهد القائمة تواجدا مصريا ممثلا في شاهندة المغربي حكما للساحة، وأحمد الغندور حكم الفيديو.

وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ويقع وادي دجلة في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للسيدات بجوار أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبايلسا كوينز النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وكان صنداونز قد حصد لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في مصر.

دوري أبطال إفريقيا سيدات وادي دجلة
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