طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وفلامبو

أسند الاتحاد الإفريقي "كاف" مهمة إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي، لطاقم تحكيم مغربي.

ويدير سمير قزاز المباراة، ويعاونه حمزة ناصري وزكريا برنسي.

فيما يتولى جلال جيد مهمة الحكم الرابع.

فيما تم إسناد مهمة مراقب المباراة إلى خالد عبد الله محمد من تنزانيا، بينما يراقب الطبيب محمد سلطان بروتوكول فيروس كورونا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابًا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

ويلعب الزمالك أمام فلامبو غدًا الجمعة في السابعة مساءً على استاد برج العرب بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.