كاف يعلن موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

بيراميدز أمام هلال الساحل - الكونفدرالية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحديد موعد يوم 18 أكتوبر الجاري لإقامة الدور التمهيدي الإضافي من منافسات الكونفدرالية.

وتنطلق القرعة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، وتقام في القاهرة.

وكشف كاف عن نقل القرعة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويشمل الدور التمهيدي الإضافية من قرعة الكونفدرالية 16 فريقا متأهلين من الدور التمهيدي الثاني بجانب 16 فريقا لم ينجحوا في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الإضافي يوم 2 نوفمبر المقبل لمباريات الذهاب بينما لقاء الإياب يقام يوم 9 نوفمبر.

ويمثل فريقا بيراميدز وفيوتشر مصر في منافسات الكونفدرالية للموسم الجاري.

واقترب الفريقان من التأهل إلى الدور التمهيدي الإضافي بعد تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب.

ونجح بيراميدز في الفوز على هلال الساحل بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ولكنها مباراة هلال الساحل الذي وافق على خوض المباراتين في مصر.

بينما تغلب فيوتشر على مضيفه كالون السيراليوني بهدفين دون مقابل سجلهما مروان محسن ومصطفى البدري.

ويقام لقاء الإياب يوم الأحد، قبل أن تنطلق مراسم القرعة يوم الثلاثاء.

الكونفدرالية بيراميدز فيوتشر
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