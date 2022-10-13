9 لاعبين.. صفقات غزل المحلة في سوق انتقالات 2022-2023

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:56

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

أبرم غزل المحلة 9 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2022\2023.

ويستعرض FilGoal.com كل صفقات غزل المحلة.

صلاح ريكو

لاعب الوسط البالغ 31 عامًا انتقل من إنبي مجانًا بعقد لمدة موسمين.

محمد جابر

لاعب الوسط البالغ 32 عامًا انتقل من المصري مجانًا بعقد لمدة موسمين.

كريم مصطفى

لاعب الوسط المهاجم البالغ 32 عامًا انتقل من المقاولون العرب بعقد لمدة موسمين.

محمد مجدي

قلب الدفاع البالغ 29 عامًا انتقل من الاتحاد السكندري مجانًا بعقد لمدة 3 سنوات.

أحمد الجعيدي

الجناح المصري السعودي صاحب الـ 26 عامًا انتقل قادمًا من الفتح مجانًا بعقد لمدة موسمين.

محمود صابر

الظهير الأيمن البالغ 20 عامًا انضم قادمًا من سيراميكا كليوباترا مجانًا بعقد حتى 2025.

جابرييل أوروك

الجناح النيجيري صاحب الـ 21 عاما انضم قادمًا من إنيمبا مجانا بعقد لمدة 4 سنوات.

يوسف العش

لاعب الوسط البالغ 18 عامًا انضم قادمًا من كوم حمادة بعقد حتى 2026.

آدم سالامبا

المهاجم التنزاني صاحب الـ 22 عامًا انضم في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع شبيبة الساورة، ووقع على عقد لمدة موسمين.

الدوري المصري غزل المحلة
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