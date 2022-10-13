كوندي يتدرب جماعيا مع برشلونة ويقترب من اللحاق بالكلاسيكو

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أنباءً سعيدة في التدريب الصباحي للفريق.

وخاض الفرنسي جول كوندي المران الجماعي مع زملائه بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضحت إذاعة "كادينا كوبي" أن كوندي بات قريبًا من اللحاق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

ويعاني برشلونة من أزمة دفاعية طاحنة بإصابة أندرياس كريستينسن، ورونالد أراوخو، وهيكتور بيليرين.

ولعب كوندي في مركز الظهير الأيمن قبل إصابته تزامنا مع إصابة بيليرين، ليضطر تشافي إلى الدفع بـ سيرجي روبيرتو.

كما شارك جيرارد بيكيه في عمق الدفاع وارتكب أخطأ كارثية أمام إنتر ميلان.

كوندي (23 عامًا) أصيب خلال معسكر منتخب فرنسا في التوقف الدولي الماضي.

ولم يظهر كوندي بقميص برشلونة منذ مباراة إلتشي يوم 17 سبتمبر الماضي في الدوري الإسباني.

وغاب كوندي عن لقائي ريال مايوركا وسيلتا فيجو محليًا، بالإضافة إلى الذهاب والإياب أمام إنتر ميلان أوروبيًا.

وقد يشارك كوندي في عمق الدفاع على حساب بيكيه، أو في مركز الظهير الأيمن بدلًا من روبيرتو.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

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