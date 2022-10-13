الخامس من سيراميكا كليوباترا.. الإسماعيلي يتعاقد مع محمد كوكو

أتم الإسماعيلي إجراءت التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وبات كوكو الصفقة الـ12 للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

وأعلن الإسماعلي تعاقده رسميا مع كوكو دون الكشف عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

وبحسب "ترانسفير ماركت" فإن كوكو انضم لصفوف الإسماعيلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

ويعد كوكو اللاعب الخامس الذي ينضم للإسماعيلي خلال هذا الصيف قادما من سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد الإسماعيلي مع باسم مرسي وصالح جمعة ومحمد حسن وأحمد محسن وجميعهم ارتدوا قميص سيراميكا كليوباترا بالموسم المنصرم.

كوكو صاحب الـ31 عاما شارك مع سيراميكا كليوباترا خلال 7 مباريات واستقبلت شباكه 8 أهداف وحافظ عليها خلال مباراتين.

وسبق لـ كوكو اللعب ضمن أندية منتخب السويس ومصر للمقاصة قبل الانضمام لسيراميكا كليوباترا.