كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إقالة الصربي ميودراغ بيريسيك "ميشا" المدير الفني لفريق رجال السلة ومساعده ألكسندر فيزيرفيتش.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب خروج الفريق من ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية.

وخسر الاتحاد أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 101-106 بعد اللجوء لشوط إضافي في ربع نهائي البطولة المقامة في الكويت.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي إقالة المدير الفني الصربي ومساعده بعد الخروج العربي.

وكان حازم الرجال رئيس بعثة الاتحاد السكندري وأمين الصندوق بمجلس إدارة النادي قد كشف عبر FilGoal.com عن إقالة المدرب وأن البديل سيكون أجنبيا. (من هنا)

وينطلق دوري مرتبط كرة السلة المصري يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان بيريسيك قد توج في الموسم المنقضي مع اتحاد المنستير بألقاب الدوري وكأس تونس وبطولة إفريقيا BAL.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

وضم الفريق السكندري كل من يوسف شحاتة وأنس أسامة تدعيما لصفوف الفريق للموسم الجاري.