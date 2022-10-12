سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي

استقر نادي الاتحاد السكندري على إنهاء التعاقد مع ميودراج بيريسيك المدير الفني لفريق رجال السلة.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب خروج الفريق من ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية.

وخسر الاتحاد أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 101-106 بعد اللجوء لشوط إضافي في ربع نهائي البطولة المقامة في الكويت.

وقال حازم الرجال رئيس بعثة فريق السلة وأمين الصندوق لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع بيريسيك المدير الفني الصربي على إنهاء التعاقد".

وكشف حازم الرجال "الاتجاه داخل مجلس إدارة النادي أن يكون البديل أجنبي".

وينطلق دوري مرتبط كرة السلة المصري يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان بيريسيك قد توج في الموسم المنقضي مع اتحاد المنستير بألقاب الدوري وكأس تونس وبطولة إفريقيا BAL.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

وضم الفريق السكندري كل من يوسف شحاتة وأنس أسامة تدعيما لصفوف الفريق للموسم الجاري.