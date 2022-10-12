الداخلية: ننتظر قرار لجنة معاينة ملعب الشرطة.. وسبب استبدال استاد بتروسبورت

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

كشف عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية عن انتظار قرار نهائي بشأن ملعب اتحاد الشرطة عقب إنهاء الملاحظات.

وكان هناك اعتراض من رابطة الأندية على إقامة المباريات على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ضعف الإضاءة وعدم مناسبة الملعب لتقنية الفيديو.

وقال دسوقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نلعب على ملعب اتحاد الشرطة ولكن بعد تقنية الفيديو كانت هناك ملحوظتين بشأن ذلك وأنهينا إصلاح الأمرين".

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وكشف دسوقي "غدا الخميس هناك لجنة لمعاينة الملعب قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف المشرف العام على الداخلية "نأمل أن يتم اعتماد استاد اتحاد الشرطة ليصبح ملعبنا".

وتابع دسوقي "كانت هناك مشكلة بشأن الإضاءة والأخرى بالنسبة لمكان تقنية الفيديو، تم حل الأمر وأنشأنا برجين من أجل مكان الفيديو".

وعن ملعب الداخلية البديل أوضح "تم طلب ملعب أساسي وآخر بديل، وكان ملعبنا البديل بتروسبورت ولكنه لن يتم استقبال جماهير الموسم المقبل كما علمنا".

واختتم عثمان دسوقي تصريحاته "بسبب ذلك ندرس ملعبي المقاولون العرب والجيش بالسويس ليصبح الملعب البديل".

وينطلق الدوري المصري يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويفتتح الداخلية مبارياته في الدوري أمام فريق طلائع الجيش.

الدوري المصري الداخلية فانتازي
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