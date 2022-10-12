أرتيتا يوضح سبب غياب جيسوس عن بعثة الفريق لمواجهة بودو جليمت

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

أرتيتا - جابرييل جيسوس

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال سبب غياب جابرييل جيسوس عن بعثة الفريق لمواجهة بودو جليمت في الدوري الأوروبي.

ويواجه أرسنال نظيره بودو جيلميت النرويجي في ثالث جولات دور المجموعات من المسابقة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "شعرت أنّ بعد تلك الأسابيع الأخيرة كان من الأفضل أن يظل في لندن".

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وأضاف "لن أكشف عن الغيابات الآخرى وستعرف كل شيء غدا عندما أعلن التشكيل".

وتابع "نحن نتخذ أفضل القرارات للفوز بالمباريات، وجميع اللاعبين متفقين على تلك القرارات".

وتحدث مارتن أوديجارد في المؤتمر الصحفي وقال: "الاختلافات عن الموسم الماضي؟ أعتقد أن الأمر أصبح أفضل كفريق فقط. نحن جميعًا نفهم ما يريده ميكيل منا أكثر. الجميع يفهم النظام والأسلوب. الشيء الرئيسي هو العمل الذي نقوم به كل يوم في الملعب التدريبي".

وأوضح "لقد تطورت كثيرًا في السنوات القليلة الماضية. أشعر أنني أقوم بتطوير جوانب مختلفة من مهاراتي بدون الكرة مع كيفية التأثير على المباراة بطرق مختلفة".

ويعتلي أرسنال صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه آيندهوفن برصيد 6 نقاط ثم بودو جليمت بالنقاط ذاتها ويتذيل زيورج دون نقاط.

أرسنال بودو جليمت الدوري الإنجليزي
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