مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات على الهلال السوداني بعد ما حدث ضد سانت جورج

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 21:23

كتب : محمد عبد العظيم

فريق الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة على الهلال السوداني بعد ما حدث من جماهيره في مواجهة سانت جورج الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لجنة الانضباط قررت معاقبة الهلال بلعب مباراة بدون جمهور لكن مع إيقاف تنفيذ العقوبة".

وأوضح "ستتابع لجنة الانضباط سلوك الهلال وجماهيره خلال الـ12 شهرا المقبلة وإن حدث مخالفة جديدة ستتم تطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير مباشرة مع إمكانية زيادة عدد المباريات".

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وأضاف "لكن حاليا سيتحمل الهلال غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار تدفع خلال 60 يوما".

وتشير العقوبة إلى أن الهلال يمكن له الاستئناف على العقوبة خلال ثلاثة أيام من تسلمه الإشعار بها رسميا من قبل كاف.

وكانت جماهير الهلال أشعلت الشماريخ في مواجهة سانت جورج وألقتها في ملعب المباراة.

كما تسلق الجمهور السياج الأمني الخاص بالملعب واقتحم الأرضية بعد الفوز بهدف دون رد.

ويستضيف الهلال السوداني منافسه يانج أفريكانز التنزاني الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الهلال دوري أبطال إفريقيا
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