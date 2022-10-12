الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو

يدخل الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك جلسة خاصة مع جهازه المعاون بالكامل على هامش تدريبات اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب لمعسكر الإسكندرية.

وظهر مصطفى شلبي مع الفريق للمرة الأولى فيما تواجد محمود حمدي "الونش" في التدريبات البدنية والفنية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ أيام على خلفية إصابته العضلية.

وتحدث فيريرا حول الترتيبات الخاصة بالمعسكر وشرح بعض المهام الفنية قبل مواجهة فلامبو.

ومن المقرر أن يتوّجه الفريق إلى الإسكندرية عصرغدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق على أن يخوض مرانه الأخير على ملعب فندق الإقامة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.