الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

يدخل الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك جلسة خاصة مع جهازه المعاون بالكامل على هامش تدريبات اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب لمعسكر الإسكندرية.

وظهر مصطفى شلبي مع الفريق للمرة الأولى فيما تواجد محمود حمدي "الونش" في التدريبات البدنية والفنية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ أيام على خلفية إصابته العضلية.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك كرة يد - مدرب الترجي يكشف لاعب من الزمالك طلب استعارته للمشاركة في السوبر جلوب حوار - مريم مصطفى: أنا لاعبة الزمالك.. أعاني من مشاكل في الأهلي وهذه تفاصيل أزمة التجديد

وتحدث فيريرا حول الترتيبات الخاصة بالمعسكر وشرح بعض المهام الفنية قبل مواجهة فلامبو.

ومن المقرر أن يتوّجه الفريق إلى الإسكندرية عصرغدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق على أن يخوض مرانه الأخير على ملعب فندق الإقامة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا فلامبو
نرشح لكم
طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والكونغو بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو.. والقنوات الناقلة خبر في الجول - تقلص حظوظ الونش باللحاق بمواجهة فلامبو البورندي تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية الاتحاد المنستيري: كل شيء وارد في الإياب.. وأمنية بشأن معلول بعد الفوز على الاتحاد المنستيري.. بعثة الأهلي تصل القاهرة جمال عبد الحميد: انتقادات نداي مبالغ فيها.. ولا مشكلة مع إمام عاشور تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا
أخر الأخبار
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يقصي الجهراء بفارق 39 نقطة.. ومواجهة كويتية جديدة في نصف النهائي 12 دقيقة | كرة سلة
يوسف بلايلي ينضم لأجاكسيو 18 دقيقة | ميركاتو
تقرير: سان جيرمان استأجر وكالة لمهاجمة مبابي ولاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - أتليتكو (0) (0) كلوب بروج.. نابولي (1) (0) أياكس 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري 43 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: رونالدو سيحضر حفل الكرة الذهبية بسبب بنزيمة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟ 57 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي