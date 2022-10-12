يوسف بلايلي ينضم لأجاكسيو

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي يوم الأربعاء ضم الجزائري يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي بريست منذ أيام فسخ تعاقده مع الجزائري ليصبح لاعبا حرا. (طالع التفاصيل)

بلايلي عبر الكشف الطبي بنجاج مع ناديه الجديد يوم الأربعاء قبل توقيع العقود.

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ويحتل أجاكسيو المركز الـ18 في الدوري الفرنسي بين 20 فريقا.

وأشارت بعض التقارير إلى بريست فسخ تعاقده مع بلايلي كان بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وخاض بلايلي (30 عاما) 19 مباراة مع بريست منذ انتقاله في يناير الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

من جهته، كشف حفيظ بلايلي وكيل نجله يوسف حقيقة وجود مفاوضات من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وقال حفيظ بلايلي لـ FilGoal.com: "الأهلي والزمالك لم يفاوضا يوسف بلايلي من الأساس حتى الآن".

وأضاف ردا على انسحاب الفرق من المفاوضات خوفا من سلوكيات اللاعب، قائلا: "مجرد شائعات وأكاذيب وغير صحيحة".

الموسم الجاري صنع بلايلي هدفين في 6 مباريات بالدوري الفرنسي.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يوسف بلايلي أجاكسيو
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