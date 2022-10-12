تيليجراف: بعد إهدار 155 مليونا على 22 لاعبا.. نوتنجهام فورست يقيل مدير التعاقدات

أقال نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي مدير التعاقدات ومدير الكشافين بعد البداية السيئة للفريق في الدوري الإنجليزي.

وأوضح جون بيرسي صحفي "تيليجراف" أن جورج سيرانوس مدير التعاقدات في فورست قد أقيل من منصبه.

كذلك رحل أندي سكوت مدير الكشافين بقرار من فيليبو جيرالدي الذي تولى مهمة المدير الرياضي للنادي مؤخرًا.

وأوضح بيرسي أن الإقالة الثنائية جاءت بعد تقييم سوق الانتقالات الصيفية الذي أداره سيرانوس وسكوت.

#nffc have sacked head of recruitment George Syrianos & head scout Andy Scott. Review of summer transfer business and strategy conducted by owner Evangelos Marinakis & sporting director Filippo Giraldi. Process underway to appoint replacements. More @TeleFootball — John Percy (@JPercyTelegraph) October 11, 2022

وأنفق نوتنجهام فورست 155 مليون يورو (150 مليون جنيه إسترليني) لانتداب 22 لاعبًا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم الصفقات العديدة، لم يحصد نوتنجهام فورست إلا 5 نقاط من 9 مباريات فاز خلالها مرة وحيدة وتعادل مرتين وخسر 6.

وعاد نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1998\1999.

وتعاقد فورست مع 10 من أصل أغلى 11 صفقة في تاريخه خلال صيف 2022.

وانضم مورجان جيبس لاعب الوسط المهاجم الإنجليزي قادمًا من ولفرهامبتون واندررز مقابل 29,50 مليون يورو.

كما انضم المهاجم النيجيري تايو أونيي من يونيون برلين الألماني مقابل 20,50 مليون يورو.

وتم التعاقد مع الظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز قادمًا من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.

ووصل المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس من واتفورد مقابل 14,80 مليون يورو.

بالإضافة إلى المهاجم السنغالي موسى نياكاتي قادما من ماينتس مقابل 10 ملايين يورو، والظهير الأيمن الفرنسي جيليان بيانكوني من تروا مقابل نفس المبلغ.

وتعاقد فورست كذلك مع لاعب الوسط لويس أوبراين من هدرسفيلد تاون مقابل 9,40 مليون يورو، ولاعب الوسط السويسري ريمو فرويلر من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.

وانضم الظهير الأيسر الجامايكي عمر ريتشاردز من بايرن ميونيخ مقابل 8,50 ملايين يورو، والبرازيلي رينان لودي في نفس المركز من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو.

كما تعاقد مع المهاجم الكوري الجنوبي هوانج أوي جو قادمًا من بوردو مقابل 4 ملايين يورو، وكذلك الإيفواري ويلي بولي من ولفرهامبتون مقابل 2,6 مليون يورو.

كما انضم الظهير الأيسر هاري توفولو من هدرسفيلد مقابل 2,40 مليون يورو، والجناح الأيمن جوش باولر من بلاكبول مقابل 2,30 مليون يورو، وبراندون أجيليرا لاعب الوسط المهاجم الكوستاريكي مقابل 950 ألف يورو.

أمّا مجانا، فقد انضم جيسي لينجارد من مانشستر يونايتد، وشيخو كوياتي من كريستال بالاس، ووين هينيسي من بيرنلي، وسيرج أورييه وعدنان كانوريتش.

وجاء على سبيل الإعارة دين هندرسون من مانشستر يونايتد ولويك بادي من ستاد ريمس.