بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة

أعلن نادي بيراميدز ضم عبد الرحمن جودة لمدة 5 سنوات.

وسبق أن أعلن نادي النصر انضمام اللاعب لصفوف بيراميدز عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

عبد الرحمن جودة (19 عاما) سيرتبط بنادي بيراميدز بعقد يمتد حتى 2027.

وأصبح جودة خامس صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي بعد كل من: مصطفى فتحي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم حافظ والمغربي محمد الشيبي.

ويعد اللاعب الذي يشغل مركز المدافع أحد لاعبي منتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر.

وتواجد جودة مؤخرا مع المنتخب في منافسات كأس العرب والتي أقيمت في السعودية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.