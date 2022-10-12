بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:53

كتب : هاني العوضي

عبد الرحمن جودة - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز ضم عبد الرحمن جودة لمدة 5 سنوات.

وسبق أن أعلن نادي النصر انضمام اللاعب لصفوف بيراميدز عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

عبد الرحمن جودة (19 عاما) سيرتبط بنادي بيراميدز بعقد يمتد حتى 2027.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يدشن فريق كرة قدم سيدات 5 لاعبين.. صفقات بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية

وأصبح جودة خامس صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي بعد كل من: مصطفى فتحي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم حافظ والمغربي محمد الشيبي.

ويعد اللاعب الذي يشغل مركز المدافع أحد لاعبي منتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر.

وتواجد جودة مؤخرا مع المنتخب في منافسات كأس العرب والتي أقيمت في السعودية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

بيراميدز النصر عبد الرحمن جودة
نرشح لكم
تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.. الجهاز الفني لـ الأهلي يستقبل ميكالي اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-23 11 لاعبا.. صفقات الاتحاد في سوق انتقالات 22-23 نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود 10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - انتصار المنصورة والأولمبي في الجولة الافتتاحية.. وتعادل بلدية المحلة مع طنطا 2 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
8 لاعبين.. صفقات البنك الأهلي في سوق انتقالات 22-23 42 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي 58 دقيقة | كرة سلة
دي بروين: أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي