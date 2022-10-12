انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (93)-(54) الجهراء الكويتي.. الأحمر لنصف النهائي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق سلة الأهلي

يلعب الأهلي المصري أمام الجهراء الكويتي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة.

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نهاية المباراة

93-54 للأهلي

75-46 تفوق أهلاوي مستمر ووقت مستقطع من الجهراء ومتبقي 6:45

الفترة الرابعة

70-42 مع نهاية الفترة الثالثة

68-42 صحوة أهلاوية جديدة

59-40 محاولات مستمرة لتقليص الفارق من الجانب الكويتي

57-32 تفوق أهلاوي مستمر

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

50-30 ثلاثية قاتلة من أحمد مهيب في نهاية الفترة

46-30 لصالح الأهلي، متبقي 13 ثانية وإصابة الماجري

40-22 للأهلي وهودج يواصل التألق

33-20 تقدم أهلاوي مستمر

27-16 ثلاثيتان متتاليتان من الجندي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

21-14 للأهلي ومشادة بين صالح الماجري وعمرو الجندي

18-12 سلة رائعة من إيهاب أمين

16-12 الجهراء يقلص الفارق والتقدم أحمر

8-6 ثلاثية من فاكوادي تقدم أول للأهلي

4-2 سلة أولى من والتر هودج

4-0 تقدم فريق الجهراء

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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