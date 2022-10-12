انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (93)-(54) الجهراء الكويتي.. الأحمر لنصف النهائي
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:41
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي المصري أمام الجهراء الكويتي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة.
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نهاية المباراة
93-54 للأهلي
75-46 تفوق أهلاوي مستمر ووقت مستقطع من الجهراء ومتبقي 6:45
الفترة الرابعة
70-42 مع نهاية الفترة الثالثة
68-42 صحوة أهلاوية جديدة
59-40 محاولات مستمرة لتقليص الفارق من الجانب الكويتي
57-32 تفوق أهلاوي مستمر
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
50-30 ثلاثية قاتلة من أحمد مهيب في نهاية الفترة
46-30 لصالح الأهلي، متبقي 13 ثانية وإصابة الماجري
40-22 للأهلي وهودج يواصل التألق
33-20 تقدم أهلاوي مستمر
27-16 ثلاثيتان متتاليتان من الجندي
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
21-14 للأهلي ومشادة بين صالح الماجري وعمرو الجندي
18-12 سلة رائعة من إيهاب أمين
16-12 الجهراء يقلص الفارق والتقدم أحمر
8-6 ثلاثية من فاكوادي تقدم أول للأهلي
4-2 سلة أولى من والتر هودج
4-0 تقدم فريق الجهراء
الفترة الأولى
انطلاق المباراة