جوتا: ليفربول سيعود أقوى

يؤمن ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بأن فريقه سيعود أقوى بعد البداية المحبطة لموسمه في الدوري الإنجليزي.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وقال جوتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الموسم لا يزال في بدايته، وعلى سبيل المثال، نحن لم نلعب كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد، وموقفنا جيد في دوري الأبطال".

وأردف "ربما لسنا في أفضل موقف في الدوري الإنجليزي، ولكن، كما قلت، لازلنا في بداية الموسم، ولا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله".

وأضاف البرتغالي "هذا الموسم سيكون مختلفا بسبب كأس العالم، لذا أمامنا بضعة أسابيع لتصحيح الأوضاع وتحسين موقفنا عندما تعود المسابقة في ديسمبر".

وعما إذا كان ليفربول قد بات بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صرح "من الصعب قول ذلك الآن. لا تزال تتبقى لنا مباريات كثيرة".

وعن اللعب في مركز الجناح الأيسر في غياب لويس دياز المصاب، أوضح "أنا مستعد للعب في أي مركز يراه المدرب مناسبا".

وأكمل "سأبذل كل ما في وسعي سواء لعبت كجناح أو كمهاجم أو في مركز رقم 10 لأن هذه طبيعتي. إذا طلب مني اللعب في أكثر من مركز، سأفعل".

ويحل ليفربول ضيفا جلاسكو رينجرز ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذلك قبل استضافة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الجولة 11 من الدوري.

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