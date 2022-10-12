جوتا: ليفربول سيعود أقوى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف صلاح أمام أياكس

يؤمن ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بأن فريقه سيعود أقوى بعد البداية المحبطة لموسمه في الدوري الإنجليزي.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وقال جوتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الموسم لا يزال في بدايته، وعلى سبيل المثال، نحن لم نلعب كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد، وموقفنا جيد في دوري الأبطال".

أخبار متعلقة:
رودري: التعادل مع كوبنهاجن؟ لا نشعر بالحزن بعد هذا الأداء بيلد: 3 أسباب تشعل غضب نجوم بايرن من ناجلسمان سكاي: الاتحاد الإنجليزي قد يستعين بقارئ شفاه للتحقيقات في شجار هندرسون وجابرييل جوارديولا: لم أتحدث مع هالاند بشأن إراحته.. ووجود ريال مدريد يصعب التتويج بدوري الأبطال

وأردف "ربما لسنا في أفضل موقف في الدوري الإنجليزي، ولكن، كما قلت، لازلنا في بداية الموسم، ولا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله".

وأضاف البرتغالي "هذا الموسم سيكون مختلفا بسبب كأس العالم، لذا أمامنا بضعة أسابيع لتصحيح الأوضاع وتحسين موقفنا عندما تعود المسابقة في ديسمبر".

وعما إذا كان ليفربول قد بات بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صرح "من الصعب قول ذلك الآن. لا تزال تتبقى لنا مباريات كثيرة".

وعن اللعب في مركز الجناح الأيسر في غياب لويس دياز المصاب، أوضح "أنا مستعد للعب في أي مركز يراه المدرب مناسبا".

وأكمل "سأبذل كل ما في وسعي سواء لعبت كجناح أو كمهاجم أو في مركز رقم 10 لأن هذه طبيعتي. إذا طلب مني اللعب في أكثر من مركز، سأفعل".

ويحل ليفربول ضيفا جلاسكو رينجرز ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذلك قبل استضافة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الجولة 11 من الدوري.

ليفربول
نرشح لكم
تقرير: برتغالي جديد يقترب من ولفرهامبتون بعد تعثر الاتفاق مع لوبيتيجي سكاي: الاتحاد الإنجليزي قد يستعين بقارئ شفاه للتحقيقات في شجار هندرسون وجابرييل هاري كين يعلق على تألق هالاند إيكو تكشف عطل تقنية الفيديو المساعد خلال لقاء أرسنال وليفربول ذا أثليتك: أزمة دفاعية لـ ليفربول.. ابتعاد ماتيب وأرنولد لأسبوعين عودة بعد 11 عاما وفشل التصديات البعيدة.. فيلا يتعادل مع نوتنجهام سكاي: صدمة لـ ليفربول.. لويس دياز سيغيب حتى كأس العالم لوبيتيجي على بعد خطوات من الدوري الإنجليزي.. ووالده يؤخر الصفقة
أخر الأخبار
تقرير: برتغالي جديد يقترب من ولفرهامبتون بعد تعثر الاتفاق مع لوبيتيجي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوتا: ليفربول سيعود أقوى 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23 38 دقيقة | الكرة المصرية
طارق حامد يعتذر لجمهور اتحاد جدة بعد التعادل مع ضمك ساعة | الوطن العربي
رودري: التعادل مع كوبنهاجن؟ لا نشعر بالحزن بعد هذا الأداء ساعة | دوري أبطال أوروبا
16 لاعبا.. صفقات إنبي في سوق انتقالات 22-23 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي