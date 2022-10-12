رودري: التعادل مع كوبنهاجن؟ لا نشعر بالحزن بعد هذا الأداء

يشعر ردردي لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه قدم ما عليه في لقاء كوبنهاجن الذي انتهى بالتعادل السلبي، مشددا على أنه لا يشعر بالحزن.

وتعادل مانشستر سيتي مع كوبنهاجن بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: قاتلنا حتى النهاية رغم صعوبة اللعب بـ10 لاعبين ضد 11 منذ الشوط الأول".

وأضاف "لقد أتيحت لنا الفرص وسجلنا هدفا وألغي وأهدرنا ركلة جزاء ثم نال سيرجيو جوميز البطاقة الحمراء".

وشدد "لا يمكن أن نشعر بالحزن من التعادل بعد هذا الأداء بـ10 لاعبين ضد 11".

ولم ينجح الجزائري رياض محرز في تسديد ركلة الجزاء بنجاح ثم نال سيرجيو جوميز بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور نصف ساعة.

وتابع الإسباني "إنها نقطة مهمة، نحن نواصل التقدم، دعونا نرى النتائج الأخرى ولكن بالطبع أردنا الفوز لكننا لم نفز".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أنه شعر بالإحباط لعدم احتساب هدفه الرائع.

وصرح قائلا "إنه محبط بعض الشيء بالطبع، أعتقد أن لم يدرك أحد ما حدث فجأة وكانت على ما يبدو لمسة يد".

وواصل "لا أعرف ما إذا كان ذلك مقصودا أم لا، لكن هذا ما تم، نحن نحترم القرار".

وأتم "احتسب الحكم لنا ركلة جزاء، لكنها لم تسدد بنجاح، ثم جاءت البطاقة الحمراء وتغيرت المباراة".

وضمن مانشتسر سيتي تأهله رسميا لدور الـ 16 قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات باحتلاله المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث