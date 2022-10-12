طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والكونغو بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والكونغو ضمن تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلتقي منتخبا تونس والكونغو في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية والتي تقام شهر أكتوبر الجاري.

وسيدير إبراهيم نور الدين مباراة الإياب والتي ستقام على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس يوم 30 أكتوبر الجاري.

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وسيعاون نور الدين كل من: أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، ويتواجد محمود ناجي كحم رابع.

وأدار إبراهيم نور الدين 20 مباراة الموسم الماضي في الدوري المصري وأبطال إفريقيا.

وأشهر الحكم الدولي 74 بطاقة صفراء و7 حمراء واحتسب 12 ركلة جزاء.

علما بأنه سيدير طاقم تحكيم كاميروني مباراة الذهاب التي ستقام في برازافيل والتي ستقام يوم 23 أكتوبر.

يذكر أن منتخب مصر يلتقي إيسواتني في نفس المرحلة من البطولة التي يحمل لقبها.

تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما
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